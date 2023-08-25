Посольство РФ предрекло беспорядки в Зимбабве

Посольство РФ в Зимбабве порекомендовало соотечественникам избегать мест массового скопления людей и вести себя осторожно из-за риска беспорядков по итогам выборов. Об этом пишет ТАСС.

Выборы в Зимбабве были продлены на сутки в связи с нарушениями на ряде участков. В выборах участвуют 11 кандидатов, включая действующего президента Эммерсона Мнангагва. Его главным конкурентом является лидер оппозиционной партии «Гражданская коалиция за перемены» Нельсон Чамиса.

«В столице Хараре и втором по величине городе Булавайо возможны беспорядки, которые попытается организовать оппозиция после опубликования итогов», — заявили в посольстве.

До этого президент Зимбабве Мнангагва заявил, что в Африке разделяют отношение РФ к неоколониализму.

27 июля Путин подарил президенту Мнангагве вертолет.

Ранее Путин рассказал, что общего у Африки и России.