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Посольство РФ предрекло беспорядки в Зимбабве

Посольство: оппозиция может устроить беспорядки в Зимбабве после выборов

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Philimon Bulawayo/Reuters

Посольство РФ в Зимбабве порекомендовало соотечественникам избегать мест массового скопления людей и вести себя осторожно из-за риска беспорядков по итогам выборов. Об этом пишет ТАСС.

Выборы в Зимбабве были продлены на сутки в связи с нарушениями на ряде участков. В выборах участвуют 11 кандидатов, включая действующего президента Эммерсона Мнангагва. Его главным конкурентом является лидер оппозиционной партии «Гражданская коалиция за перемены» Нельсон Чамиса.

«В столице Хараре и втором по величине городе Булавайо возможны беспорядки, которые попытается организовать оппозиция после опубликования итогов», — заявили в посольстве.

До этого президент Зимбабве Мнангагва заявил, что в Африке разделяют отношение РФ к неоколониализму.

27 июля Путин подарил президенту Мнангагве вертолет.

Ранее Путин рассказал, что общего у Африки и России.

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