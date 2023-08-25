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Во Франции назвали опасный для США итог встречи стран-членов БРИКС

Французский политик Филиппо: принятие в состав БРИКС новых стран ослабляет США

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James Oatway/Reuters

Французский политик, глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что принятие в состав БРИКС новых стран говорит об ослаблении США и глобальной революции. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

«Глобальная геополитическая революция! На саммите БРИКС только что было объявлено о приглашении шести новых стран-членов: Аргентины, Египта, Эфиопии, Ирана, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов! США ослабли, теперь шесть из девяти крупнейших производителей нефти БРИКС!», — написал политик.

До этого член Конгресса США Марджори Тейлор Грин заявила, что пока кандидаты в президенты все глубже втягивают Соединенные Штаты в российско-украинский конфликт, БРИКС уничтожает американскую экономику.

Саммит БРИКС проходил с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге. На мероприятие был приглашен российский президент Владимир Путин, ордер на чей арест ранее выдал Международный уголовный суд. Претория как могла пыталась избежать сложного положения, то предлагая перенести саммит в Китай, то приглашая главу российского МИД Сергея Лаврова вместо Путина. Президент ЮАР Сирил Рамафоса уверен, что арест президента РФ «означает войну».

Ранее МИД Китая назвал задачу БРИКС.

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