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Президент Боливии рассказал, что обсуждал с Лавровым на саммите БРИКС

Президент Боливии Арсе: на саммите БРИКС с Лавровым обсудили тему углеводородов

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David Mercado/Reuters

Президент Боливии Луис Арсе в ходе саммита БРИКС обсудил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым тему лития и углеводородов. Об этом в интервью РИА Новости заявил боливийский лидер.

«Мы обсудили общие темы. Это центр ядерных исследований, это тема лития, тема разведки углеводородов и другие», — сказал он.

Кроме того, Арсе добавил, что также был поднят вопрос о противодействии природным чрезвычайным ситуациям.

23 августа глава МИД России и министр международных отношений и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор в ходе встречи обсудили аспекты двустороннего стратегического партнерства.

Саммит БРИКС прошел с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге. На мероприятие был приглашен российский президент Владимир Путин, ордер на чей арест ранее выдал Международный уголовный суд. Претория как могла пыталась избежать сложного положения, то предлагая перенести саммит в Китай, то приглашая Лаврова вместо Путина. Президент ЮАР Сирил Рамафоса уверен, что арест президента РФ «означает войну». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее страны БРИКС договорились о принципах расширения организации.

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