В Сербии готовы к участию страны в восстановлении Украины

Сербский премьер Ана Брнабич поддержала интеграцию Украины в Евросоюз, а также выразила готовность принять участие в восстановлении страны. Об этом она сказала на саммите «Крымская платформа», передает РИА Новости.

«Могу подтвердить готовность Сербии поддержать евроинтеграцию Украины и поделиться нашим опытом. Сербия готова принять участие в послевоенном восстановлении Украины», — заявила Брнабич.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в этом году к организуемому Киевом форуму «Крымская платформа» присоединилась Сербия.

До этого Зеленский написал в Telegram, что саммит «Крымская платформа» пройдет 23 августа. Первый такой саммит прошел в Киеве в 2021 году по инициативе украинской стороны, на нем обсуждался вопрос возвращения Крыма в состав республики. Тогда в саммите приняли участие более 40 стран и международных организаций. Также президент Литвы Гитанас Науседа приехал в Киев на празднование Дня Независимости Украины.

Ранее в Госдуме решили «взять на карандаш» участников «Крымской платформы».