Путин заявил, что расследование авиакатастрофы под Тверью будет доведено до конца

Президент России Владимир Путин заявил, что расследование крушения самолета бизнесмена Евгения Пригожина будет доведено до конца. Об этом он сообщил в ходе встречи с врио главы ДНР Денисом Пушилиным, передает РИА Новости.

«Посмотрим на то, что скажут следователи в ближайшее время», — сказал он.

Ранее тело бизнесмена Евгения Пригожина официально опознали в морге. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» уточнил, что Пригожина опознал один из командиров ЧВК «Вагнер», назвав главной приметой отсутствие пальца.

В то же время Telegram-канал Baza пишет, что тела пассажиров, летевших на самолете, который потерпел крушение в Тверской области, не опознаны. Отмечается, что они сильно обгорели. По данным источников канала, биоматериал уже направили в Москву для прохождения генетической экспертизы.

24 августа в Петербурге появился посвященный Пригожину стихийный мемориал. Правоохранители проверяют документы у представителей СМИ, но людей не разгоняют.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».