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Путин заявил, что расследование авиакатастрофы под Тверью будет доведено до конца

Путин: расследование авиакатастрофы под Тверью будет доведено до конца

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что расследование крушения самолета бизнесмена Евгения Пригожина будет доведено до конца. Об этом он сообщил в ходе встречи с врио главы ДНР Денисом Пушилиным, передает РИА Новости.

«Посмотрим на то, что скажут следователи в ближайшее время», — сказал он.

Ранее тело бизнесмена Евгения Пригожина официально опознали в морге. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» уточнил, что Пригожина опознал один из командиров ЧВК «Вагнер», назвав главной приметой отсутствие пальца.

В то же время Telegram-канал Baza пишет, что тела пассажиров, летевших на самолете, который потерпел крушение в Тверской области, не опознаны. Отмечается, что они сильно обгорели. По данным источников канала, биоматериал уже направили в Москву для прохождения генетической экспертизы.

24 августа в Петербурге появился посвященный Пригожину стихийный мемориал. Правоохранители проверяют документы у представителей СМИ, но людей не разгоняют.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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