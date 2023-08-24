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Путин: Пригожин был человеком со сложной судьбой

Путин назвал Пригожина талантливым человеком со сложной судьбой

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин был человеком со сложной судьбой и талантливым бизнесменом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с врио главы ДНР Денисом Пушилиным в Кремле, передает ТАСС.

Как рассказал президент, он знал Пригожина с начала 90-х годов. «Это был человек сложной судьбы, и ошибки у него были серьезные в жизни. Добивался он результатов нужных и для себя и когда я просил его для общего дела, как в эти последние месяцы. Он был талантливый человек, талантливый бизнесмен», — сказал Путин.

Кроме того, основатель ЧВК «Вагнер», который числился как пассажир разбившегося в Тверской области 23 августа самолета при неизвестных обстоятельствах, работал не только в России, но и за границей, в том числе в Африке, где занимался драгоценными металлами и камнями.

Он добавил, что начато предварительное расследование происшествия, которое будет доведено до конца.

Ранее сообщалось, что крушением самолета Пригожина займется следователь по делу о гибели главы Total.

Ранее появились подробности о полете самолета Пригожина.

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