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Путин проводит встречу с Пушилиным

Путин проводит встречу с врио главы ДНР Пушилиным

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kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с врио главы ДНР Денисом Пушилиным, передает ТАСС.

В ходе встречи, которая проходит в Кремле, Пушилин рассказал президенту о ситуации в республике, назвав ее сложной и напряженной. При этом он отметил, что она находится под контролем.

Ранее, 24 августа, президент России Владимир Путин в Кремле провел встречу с экипажем танка «Алеша», который участвовал в разгроме колонны бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Поздно вечером 22 августа Путин провел рабочие встречи в Кремле с врио губернатора Запорожской области Евгением Балицким и врио главы ЛНР Леонидом Пасечником.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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