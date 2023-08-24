Лукашенко заявил о готовности Белоруссии участвовать в разрешении конфликта на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народ Украины с Днем независимости и заявил, что Минск готов приложить усилия к урегулированию вооруженного конфликта. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте белорусского лидера.

Политик отметил, что, получив независимость более 30 лет назад, Белоруссия и Украина выбрали самостоятельные пути своего развития, строительства будущего, ради которого власти обеих страны должны создать безопасные возможности для достойного сосуществования всего региона.

Лукашенко подчеркнул, что Минск и Киев должны использовать ценность соседства ради прекращения конфликта.

«Белорусская сторона готова сделать для этого все необходимое и даже больше», — заявил глава Белоруссии.

Президент также напомнил, что украинский и белорусские народы на протяжении столетий жили бок о бок в согласии и уважении, вместе боролись с фашистской Германией и восстанавливали общую страну после Великой Отечественной войны.

День независимости Украины — государственный праздник, отмечаемый ежегодно 24 августа в честь принятия Верховным советом Украинской Советской Социалистической Республики постановления и Акта провозглашения независимости Украины, что принято считать датой образования этого государства.

Как сообщал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, все силовые ведомства Украины в День независимости 24 августа переведены на усиленный режим.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.