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Президенты Венгрии и Украины приступят к переговорам по российско-украинскому конфликту

Новак и Зеленский условились приступить к переговорам по украинскому конфликту

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Marko Djurica/Reuters

Президент Венгрии Каталин Новак и президент Украины Владимир Зеленский договорились установить прямой канал связи и приступить к переговорам по вопросу об урегулировании российско-украинского конфликта. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Новак, они с Зеленским договорились, что установят прямой президентский канал связи, начнут подготовку документа об отношениях между двумя государствами.

«Мы будем участвовать в переговорах по мирной формуле, инициированной президентом Украины», — заявила Новак.

До этого президент Венгрии сообщила о готовности Будапешта быть посредником в мирном урегулировании конфликта на Украине и сообщила, что после визита в Киев отправится в Ватикан, где встретится с папой Римским и обсудит эту тему.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.

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