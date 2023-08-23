В Нагорном Карабахе остановлены сельскохозяйственные работы

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в ходе телефонных переговоров с шведским коллегой Тобиасом Билльстремом заявил, что на территории Нагорного Карабаха приостановлены почти все сельскохозяйственные работы. Об этом сообщается на сайте МИД Армении.

«Министр иностранных дел Армении представил своему коллеге подробности гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе, вызванного незаконным блокированием Азербайджаном Лачинского коридора и полной блокадой Нагорного Карабаха с 15 июня, обратив внимание на гуманитарный кризис, созданный специально для уязвимых групп — детей, женщин, пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в зоне ответственности российских миротворцев зарегистрированы два нарушения режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. Также отмечается, что российское командование совместно с Азербайджаном и Арменией проводит разбирательство по данным фактам.

8 августа в Минобороны России заявляли, что российские миротворцы зафиксировали факт нарушения режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. Уточнялось, что это произошло в Аскеранском районе.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.