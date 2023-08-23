В США рассказали о разногласиях среди участников БРИКС

Вопрос о правилах приема новых участников в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), выявил расхождения во взглядах, с которыми давно сталкиваются члены организации. Об этом пишет Reuters.

По мнению агентства, Россия и Китай стремятся укрепить и расширить БРИКС на фоне возросшей мировой напряженности, используя саммит в Йоханнесбурге для противопоставления организации Западу.

Однако президент Бразилии Лула да Силва заявил, что БРИКС не должна стремиться конкурировать с США и G7. Он также обеспокоен тем, что расширение может ослабить позиции Бразилии внутри объединения.

«Мы не хотим быть противовесом «Большой семерке», «Большой двадцатке» или Соединенным Штатам», — сказал лидер Бразилии во время трансляции в социальных сетях из Йоханнесбурга.

Индия, в свою очередь, опасается возрастающего китайского доминирования, и смотрит в сторону Запада, отмечается в материале.

«Хотя в ходе саммита не ожидается принятия новых членов в БРИКС, лидеры взвешивают рамки и критерии присоединения, детали которых могут быть включены в совместную декларацию, которая должна быть окончательно согласована в среду», — говорится в тексте.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил во время пленарной сессии саммита БРИКС, что страна выступает за ускорение процесса принятия новых членов объединения.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что Москва в ходе своего председательства в организации в будущем году может способствовать выполнению всех решений нынешнего саммита, среди которых возможное расширение объединения.

Ранее президент ЮАР перечислил обязательства стран БРИКС перед «Глобальным Югом».