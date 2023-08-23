Президент ЮАР перечислил обязательства стран БРИКС перед «Глобальным Югом»

Одной из обязанностей стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР) является продвижение интересов стран с развитой экономикой и большой плотностью населения на международной арене. Такое заявление сделал президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса, передает РИА Новости.

«Страны БРИКС должны продвигать интересы «Глобального Юга», — сказал Рамафоса в ходе саммита организации.

В частности, глава государства указал на необходимость урегулирования климатической ситуации. По его словам, государствам БРИКС следует призвать промышленно развитые страны к соблюдению взятых на себя обязательств в данной сфере.

В «Глобальный Юг» входят страны, которые отличаются развивающейся экономикой и большой плотностью населения. К ним относят государства Африки, Латинской Америки, Карибского бассейна, Океании (кроме Новой Зеландии и Австралии) и Азии (кроме Японии и Южной Кореи).

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Накануне в Йоханнесбурге стартовал трехдневный саммит БРИКС, основной темой которого стало принятие в ее ряды новых членов. Как сообщила пресс-служба Кремля, во время форума лидеры пяти стран-участниц проведут встречи с главами более 50 государств.

23 августа на саммите в режиме видеоконференции выступил президент РФ Владимир Путин. В своем заявлении он отметил, что в БРИКС единодушно выступают против какой-либо гегемонии в мире и поддерживают формирование многополярного мира.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин призвал ускорить расширение БРИКС.