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В Польше обратились к американским гражданам, находящимся в Белоруссии

Польша предложила гражданам США покинуть Белоруссию через свою территорию

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Unsplash

Польша предложила гражданам Соединенных Штатов воспользоваться своей территорией, чтобы в экстренном порядке покинуть Белоруссию. Об этом сообщается на странице пограничного ведомства Польши в социальной сети X (ранее Twitter).

Перед этим госдепартамент США в связи с закрытием части пограничных пунктов пропуска на белорусско-литовской границе попросил своих соотечественников немедленно уехать из Белоруссии.

«В связи с обращением посольства США к американским гражданам с просьбой срочно покинуть территорию Белоруссии сообщаем, что они могут въезжать в Польшу через пограничный переход в Тересполе», — уточнили в пограничной службе Польши.

«Брест-Тересполь» является единственным оставшимся работающим пассажирским пограничным переходом на границе Польши и Белоруссии. 18 августа власти Литвы закрыли два из шести контрольно-пропускных пунктов на границе с Белоруссией. Работу прекратили объекты в Шумскасе и Тверячюсе.

До этого США призвали американцев немедленно покинуть Белоруссию из-за закрытия КПП на границе.

Ранее стало известно, что Латвия мобилизует пограничников на границе с Белоруссией.

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