Си Цзиньпин заявил о мрачной ситуации в геополитике

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что странам БРИКС необходимо расширять сотрудничество в области политики и безопасности, а также поддерживать мир и спокойствие. Об этом он сообщил на пленарном заседании организации в Йоханнесбурге, его слова приводит РИА «Новости».

Лидер КНР отметил, что в мире сохраняется мышление времен холодной войны, а геополитическая ситуация мрачна.

«Страны БРИКС должны придерживаться общего направления мирного развития и укреплять стратегическое партнерство», — сказал Си Цзиньпин.

До этого министр коммерции Китая Ван Вэньтао в рамках сессии «Диалог лидеров на деловом форуме БРИКС» зачитал заявление председателя КНР Си Цзиньпина, в котором заявил о том, что Пекин выступает за обеспечение всеобщей безопасности и устранение причин конфликтов в мире.

Ранее в Индии поддержали расширение БРИКС.