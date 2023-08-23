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Си Цзиньпин заявил о мрачной ситуации в геополитике

Си Цзиньпин: в мире сохраняется мышление холодной войны

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Gonzalo Fuentes/Reuters

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что странам БРИКС необходимо расширять сотрудничество в области политики и безопасности, а также поддерживать мир и спокойствие. Об этом он сообщил на пленарном заседании организации в Йоханнесбурге, его слова приводит РИА «Новости».

Лидер КНР отметил, что в мире сохраняется мышление времен холодной войны, а геополитическая ситуация мрачна.

«Страны БРИКС должны придерживаться общего направления мирного развития и укреплять стратегическое партнерство», — сказал Си Цзиньпин.

До этого министр коммерции Китая Ван Вэньтао в рамках сессии «Диалог лидеров на деловом форуме БРИКС» зачитал заявление председателя КНР Си Цзиньпина, в котором заявил о том, что Пекин выступает за обеспечение всеобщей безопасности и устранение причин конфликтов в мире.

Ранее в Индии поддержали расширение БРИКС.

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