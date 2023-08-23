В Индии поддержали расширение БРИКС

Премьер Индии Нарендра Моди заявил на саммите лидеров БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) в Йоханнесбурге о поддержке расширения объединения. Об этом сообщает РИА Новости.

«Индия полностью поддерживает расширение членства в БРИКС, и мы приветствуем продвижение вперед в этом направлении... Во время председательства Индии мы определили БРИКС как группу, вырабатывающую гибкие, инклюзивные и коллективные решения», — сказано в сообщении.

По его словам, БРИКС будет «разрушать барьеры, оживлять экономику, стимулировать инновации, создавать возможности и формировать будущее».

Также на саммите президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва в ходе своего председательства в БРИКС в будущем году может способствовать выполнению всех решений нынешнего саммита, среди которых возможное расширение объединения.

До этого премьер-министр Индии предложил странам-участницам БРИКС создать консорциум космических исследований в рамках объединения, чтобы глубже сотрудничать в космосе. По словам Моди, Индия уже работает над группой спутников стран БРИКС.

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