Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Индии поддержали расширение БРИКС

Премьер Индии Моди заявил о поддержке расширения БРИКС

close
100%
AP

Премьер Индии Нарендра Моди заявил на саммите лидеров БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) в Йоханнесбурге о поддержке расширения объединения. Об этом сообщает РИА Новости.

«Индия полностью поддерживает расширение членства в БРИКС, и мы приветствуем продвижение вперед в этом направлении... Во время председательства Индии мы определили БРИКС как группу, вырабатывающую гибкие, инклюзивные и коллективные решения», — сказано в сообщении.

По его словам, БРИКС будет «разрушать барьеры, оживлять экономику, стимулировать инновации, создавать возможности и формировать будущее».

Также на саммите президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва в ходе своего председательства в БРИКС в будущем году может способствовать выполнению всех решений нынешнего саммита, среди которых возможное расширение объединения.

До этого премьер-министр Индии предложил странам-участницам БРИКС создать консорциум космических исследований в рамках объединения, чтобы глубже сотрудничать в космосе. По словам Моди, Индия уже работает над группой спутников стран БРИКС.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе активов России.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях