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В США назвали главную причину поддержки Трампа

CNN: Трамп убедил избирателей в дискриминации большинства американцев

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Nick Wagner/AP

Кандидат в президенты США Дональд Трамп убедил избирателей рассматривать уголовные обвинения в свой адрес как «охоту на ведьм», нацеленную не только на него, но и на простых американцев. Об этом пишет CNN.

«Трамп превратил многочисленные обвинительные заключения … от чернокожих прокуроров, которых он неоднократно называл «расистскими», — в последнее доказательство широко распространенного среди Республиканской партии убеждения, что самые большие жертвы дискриминации — это группы, к которым принадлежит большинство из них: христиане, мужчины и белое население», — говорится в тексте.

Опросы показали, что избиратели-республиканцы считают, что они с большей вероятностью столкнутся с дискриминацией, чем группы, которые сталкивались с ней раньше: расовые и религиозные меньшинства, представители общественных движений, люди нетрадиционной ориентации, пишет CNN.

Склонность сторонников Республиканской партии отвергать обвинения против Трампа отражают тенденцию консерваторов верить в то, что они настоящие жертвы предубеждений в обществе, отмечается в материале.

По данным опроса телеканала CBS News и компании YouGovу, на фоне предъявленных бывшему американскому президенту Дональду Трампу обвинений усиливается его популярность среди сторонников Республиканской партии США.

Ранее в США заявили, что Трамп должен выйти из президентской гонки.

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