Си Цзиньпин поддержал реформу международной валютно-финансовой системы

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что странам БРИКС необходимо работать над реформой международной валютно-финансовой системы. Об этом он сказал на пленарной сессии саммита БРИКС, передает ТАСС.

«Необходимо в полной мере использовать роль Нового банка развития, содействовать реформированию международной валютно-финансовой системы и усиливать представительство и голос развивающихся стран», — сказал Си Цзиньпин.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин 21-24 августа посетит Южно-Африканскую Республику, где примет участие в XV саммите БРИКС. Си Цзиньпин во время проведения саммита намерен провести встречи с Рамапосой и другими лидерами государств БРИКС.

16 августа пресс-секретарь Министерства иностранных дел Белоруссии Анатолий Глаз заявлял, что республика впервые направит свою делегацию на мероприятия саммита БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), который состоится 22-24 августа в Йоханнесбурге.

До этого сообщалось, что власти ЮАР пригласили на предстоящий саммит лидеров всех стран — кандидатов на вступление в клуб. Также в Йоханнесбург могут прилететь главы ряда африканских государств, однако точное число гостей пока не раскрывается.

Ранее Кремль раскрыл формат участия России в саммите БРИКС.