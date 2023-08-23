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В США назвали центральную фигуру на дебатах Республиканской партии

AP: Трамп по-прежнему центральная фигура на республиканских дебатах

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Anthony Behar/Sipa USA/Reuters

Несмотря на то, что Дональд Трамп не будет участвовать в дебатах от республиканцев, он по-прежнему остается центральной фигурой партии, пишет The Associated Press.

Другие претенденты на пост президента США столкнутся с давлением, так как им придется сформулировать, чем их позиции отличаются по стилю и содержанию от позиций Дональда Трампа, который на данном этапе гонки лидирует, говорится в тексте.

Это может оказаться сложной задачей, так как кандидатам придется решать, стоит ли им придерживаться одиозных утверждений, заявляемых Трампом, включая его слова о фальсификациях выборов 2020 года, отмечается в материале.

По мнению AP, дебаты представляют собой важнейшую возможность для кандидатов с меньшим количеством голосов представиться миллионам избирателей, многие из которых только начинают обращать внимание на предвыборную гонку.

«Трамп сейчас является лидером в предвыборной гонке, что поднимает серьезные вопросы о том, будут ли у партии конкурентоспособные праймериз. Тем не менее, уязвимость Трампа на всеобщих выборах очевидна, особенно после четырех уголовных обвинений», — пишет Associated Press.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не видит смысла в своем участии в дебатах предполагаемых кандидатов на пост главы государства от Республиканской партии, поскольку он существенно впереди своих конкурентов-сопартийцев.

Ранее Кеннеди предупредил Байдена об опасности дебатов с Трампом.

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