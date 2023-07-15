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Кеннеди предупредил Байдена об опасности дебатов с Трампом

Кандидат в президенты США Кеннеди заявил, что Байдену стоит подготовится к дебатам с Трампом

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Chip Somodevilla/Reuters

Кандидат в президенты США, демократ Роберт Кеннеди-младший заявил, что бывший глава государства, республиканец Дональд Трамп является, вероятно, самым успешным участником дебатов в этой стране со времен Линкольна-Дугласа — речь идет о дебатах 1858 года за кресло в сенате США между Авраамом Линкольном и Стивеном Дугласом, которые не принесли первому место в конгрессе, но подарили широкую известность как борцу против рабства, передает The Hill. По его словам, действующему американскому лидеру Джо Байдену стоит потренироваться перед возможной встречей с таким противником.

«Мы собираемся попытаться привлечь президента к дебатам [в рамках праймериз Демократической партии], мы думаем, что это действительно важно. Это важно для Демократической партии, потому что в конечном счете президенту придется дебатировать с республиканцем, и, вероятно, это будет Трамп», — пояснил Кеннеди.

Он также добавил, что у Трампа есть своя техника ведения дебатов, которая вызывает позитивный отклик у избирателей. Кеннеди подчеркнул, что противостоять ему можно, но для этого требуется практика.

«Это обычно происходит во время праймериз, и просить [Байдена] не участвовать в дебатах во время праймериз — все равно что просить призового бойца потренироваться перед своим большим боем, сидя на диване», — заключил Кеннеди.

Ранее большинство граждан США выступили против участия Байдена и Трампа на выборах 2024 года.

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