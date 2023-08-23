Президент ЮАР заявил о готовности поддерживать усилия по урегулированию украинского конфликта

Президент ЮАР Сирил Рамапоса на пленарной сессии саммита БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) заявил, что страны объединения продолжат прикладывать усилия по урегулированию конфликта на Украине путем переговоров. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Рамапосы, страны БРИКС поддерживают позицию России по поиску путей урегулирования конфликта на Украине. Он также добавил. что страны-члены организации согласны с президентом РФ Владимиром Путиным в том, что международные организации должны быть реформированы.

«Мы ценим вашу позицию по признанию усилий по урегулированию украинского конфликта и готовность к переговорам. Страны БРИКС будут продолжать усилия по урегулированию конфликта на Украине», — подчеркнул президент ЮАР.

До этого первый министр госбезопасности ДНР Андрей Пинчук прокомментировал слова бизнесмена Олега Дерипаски о том, что переговоры Москвы и Киева возобновятся в конце сентября, поскольку Вашингтон устал финансировать Украину.

Ранее в ЮАР сравнили арест Путина с объявлением войны.