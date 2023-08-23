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В Бразилии рассказали, зачем нужна общая платежная единица для стран БРИКС

Президент Бразилии да Силва: общая валюта для стран БРИКС снизит уязвимость

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Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в рамках пленарной сессии XV саммита стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) заявил, что общая платежная единица для торговли и инвестирования могла бы помочь снизить уязвимость альянса на мировых финансовых рынках. Об этом сообщает ТАСС.

«Создание общей платежной единицы для торговых транзакций и инвестиций между странами БРИКС расширит перечень доступных нам платежных опций и снизит нашу уязвимость», — поделился президент Бразилии.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого да Силва говорил, что создание единой валюты БРИКС не должно заменить национальные.

Министр финансов РФ Антон Силуанов также говорил, что страны, входящие в группу БРИКС, обсуждают возможность создания общей расчетной единицы, альтернативной доллару. Он отметил, что торговые отношения развиваются с приоритетом расчетов в национальных валютах.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.

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