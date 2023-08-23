Путин предложил провести следующий саммит БРИКС в Казани

Российский президент Владимир Путин заявил на саммите БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), что РФ предлагает провести следующий саммит организации в октябре 2024 года в Казани. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».

«В следующем году председательство в БРИКС перейдет к России. Наше председательство будет проходить под девизом «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности», — сказал Путин.

По его словам, на площадке планируется провести около 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

До этого Путин назвал необратимым процесс дедолларизации, который происходит на пространстве БРИКС .

22 августа помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что администрация США не рассматривает БРИКС в качестве своего геополитического соперника.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».