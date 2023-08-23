В Грузии ответили Медведеву на слова о судьбе Абхазии и Южной Осетии

Слова заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева о возможности присоединения Южной Осетии и Абхазии к России являются неприемлемыми и противоречат принципу территориальной целостности Грузии. Об этом заявил замглавы правящей фракции «Грузинская мечта» в парламенте республики Рати Ионатамишвили, передает ТАСС.

Политик отметил, что Тбилиси намерен мирным путем вернуть в состав страны упомянутые территории. По его словам, в этом заключается основной посыл грузинских властей по отношению к жителям Абхазии и Южной Осетии.

«Любое заявление, которое противоречит территориальной целостности Грузии, является категорически неприемлемым», — подчеркнул Ионатамишвили.

С аналогичным заявлением выступил глава комитета парламента страны по правам человека и гражданской интеграции Михаил Сарджвеладзе. Законодатель назвал высказывание Медведева нелегитимным.

Правительство России признало независимость Абхазии и Южной Осетии в 2008 году. После этого Тбилиси разорвал дипломатические отношения с Москвой, продолжив диалог лишь в рамках Дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье и при посредничестве других государств и международных организаций.

В ночь на 23 августа в газете Aif.ru была опубликована статья Дмитрия Медведева, в которой он сообщил о популярности идеи включения Южной Осетии и Абхазии в состав России. Как отметил замглавы Совбеза, соответствующая инициатива может быть реализована при «веских причинах».

Ранее власти Грузии запретили экспорт автомобилей в Россию.