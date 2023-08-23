Затулин — об идее вхождения Абхазии и Южной Осетии в состав РФ: «надо семь раз отмерить»

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил «Газете.Ru», что главной причиной для вхождения Абхазии и Южной Осетии в состав России является волеизъявление граждан республик. По словам депутата, ошибочно считать, что идея объединения республик с Россией «пользуется абсолютным преимуществом» среди людей.

«Главной веской причиной вхождения Абхазии и Южной Осетии в состав России является волеизъявление местного населения. Здесь не все так просто, как, может быть, кому-то представляется. В этих странах, признанных нами в 2008 году, и до, и после развивалась внутренняя жизнь политическая, в них существует политическая борьба, конкуренция, элиты, политические, общественные деятели, общественная жизнь. Высказываются разные точки зрения и по этому поводу. Кто-то является сторонником, особенно в Южной Осетии таких много, потому что для Южной Осетии это было бы не просто вхождение в состав России, но и воссоединение с Северной Осетией в составе России. Но утверждать однозначно, что идея вхождения в Россию пользуется абсолютным преимуществом среди населения, я бы не стал. Я бы в этом вопросе проявил некоторую скромность», — сказал он.

Затулин отметил, что в случае вхождения республик в состав РФ испортились бы отношения с другими странами в этом регионе, а грузинские радикалы утвердились бы во мнении, что Россия — «агрессор».

«Второе обстоятельство — это готовность РФ к такому вхождению, целесообразность для России поддержать идею включения в состав России Абхазии, Южной Осетии. Вхождение Абхазии, Южной Осетии немедленно отозвалось бы на взаимоотношениях России с другими государствами в этом регионе, прежде всего, с Грузией, подтвердило бы мнение грузинских радикалов, сторонников Саакашвили, что на самом деле эти территории захвачены, оккупированы, что Россия — агрессор, аннексионист. И сама внутриполитическая ситуация в Грузии качнулась бы под влиянием этих эмоций в пользу сторонников Михаила Саакашвили и борьбы с Россией до победного конца. Я задаю вопрос: в тот момент, когда мы ведём специальную военную операцию, необходимо нам обострение этих отношений или нет? Я считаю, что нет», — подчеркнул он.

Затулин уточнил, что время проведения специальной военной операции не является «привлекательным» моментом для обсуждения идеи вхождения республик в состав России, а основные проблемы с Абхазией и Южной Осетией связаны с «неумелым выстраиванием отношений».

«Если у вхождения Южной Осетии в состав России много сторонников в самой республике, то идея вхождение Абхазии в Россию далеко не пользуется такой популярностью. И наши трудности сегодняшние, в том числе военные, не являются привлекательным моментом для выдвижения идеи вхождения Абхазии и Южной Осетии в состав России. Сегодняшнее положение вещей, при которых Россия, по сути, присутствует военным образом на этой территории, имеет уже приличный пакет реализуемых договоров о сотрудничестве, дотирует развитие этих республик — это недостаточная гарантия того, что из-под влияния России эти республики не выйдут? Если в чем-то мы видим проблемы, так это в неумелом собственном поведении и в выстраивании отношений, в конкретных ошибках на пути всеобъемлющего сотрудничества с Абхазией и Южной Осетией», — пояснил он.

По мнению Затулина, жители Абхазии боятся, что в случае снятия ограничений на покупку земли, останутся в собственной стране «в меньшинстве». Депутат считает, что вхождение республики в состав России вызовет раскол в абхазском обществе, поэтому эта идея «не является актуальной».

«Особенно я хотел обратить внимание на Абхазию. Это не односторонняя российская вина — в Абхазии тоже хватает глупостей или исторических препятствий на пути широкомасштабного развития социально-экономического сотрудничества с Россией. Назову хотя бы тот факт, что Абхазия, которая сделала определённые выводы из своего Советского прошлого, оказалась заселена выходцами из Грузии, и это все привело при определённом развитии событий в период распада Советского союза к очень кровопролитной войне 92-93 годов, который у нас называется грузино-абхазским конфликтом, а в Абхазии называется Отечественной войной абхазского народа. У многих в Абхазии возникает впечатление, что если открыть республику во всех отношениях, снять ограничения на покупку земли, то все 150 миллионов человек, живущих в России, окажутся в Абхазии, а абхазы, как и в советские времена, окажутся в меньшинстве. Можно высмеивать эти предрассудки, обращать внимание на то, что этого никогда не произойдёт, на то, что инвестиции в землю Абхазии останутся там, никто землю из Абхазии не вывезет. Но мы имеем дело с устойчивым суеверием, связанным с тем, что пусть лучше мы менее активно развиваемся, зато мы хозяева на своей земле. Это никак не укладывается в план включения или вхождения Абхазии в состав Российской Федерации на данный момент. Это вызвало бы раскол в абхазском обществе, и этим расколом внешние силы бы воспользовались. В этом вопросе, как ни в каком другом, надо семь раз отмерить. Я на данный момент не думаю, что эта задача является актуальной», — заключил депутат.

В среду заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что идея присоединения Абхазии и Южной Осетии к России может быть реализована при «веских причинах». По словам Медведева, среди населения республик эта идея «по-прежнему популярна», а для Запада такой исход событий станет «очередным позорным фиаско и еще одним символом катастрофической утраты влияния».

Медведев добавил, что России не нужно повторения истории 2008 года и она по-прежнему готова решать проблемы за столом переговоров, однако если у «обеспокоенности» Москвы «возникнут реальные очертания», то российские власти «медлить не станут».

Ранее в МИД РФ заявили, что суверенитет Абхазии и Южной Осетии не подлежит пересмотру.