В Госдепе заявили, что не поддерживают удары по России

Представитель Госдепа заявил после атаки беспилотников на Москву, что США выступают против ударов ВСУ по российской территории. Об этом сообщает Reuters.

«Соединенные Штаты не поощряют и не допускают терактов внутри России», — сказали в американском дипведомстве.

Представитель Госдепа отметил, что, с точки зрения властей США, Украина сама определяет способ ведения боевых действий.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что в ночь на среду в Можайском районе Московской области был сбит беспилотник. Согласно сообщению Собянина, второй беспилотник попал в строящееся здание бизнес-центра «Москва-Сити».

Также корреспондент РИА Новости сообщил, что в районе «Москва-Сити» был слышен взрыв, а также виден дым. Перед этим аэропорты Москвы ввели ограничения на вылет и прилет самолетов.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.