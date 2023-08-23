Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Госдепе заявили, что не поддерживают удары по России

Госдеп: США не поддерживают теракты внутри России со стороны Украины

close
100%
Depositphotos

Представитель Госдепа заявил после атаки беспилотников на Москву, что США выступают против ударов ВСУ по российской территории. Об этом сообщает Reuters.

«Соединенные Штаты не поощряют и не допускают терактов внутри России», — сказали в американском дипведомстве.

Представитель Госдепа отметил, что, с точки зрения властей США, Украина сама определяет способ ведения боевых действий.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что в ночь на среду в Можайском районе Московской области был сбит беспилотник. Согласно сообщению Собянина, второй беспилотник попал в строящееся здание бизнес-центра «Москва-Сити».

Также корреспондент РИА Новости сообщил, что в районе «Москва-Сити» был слышен взрыв, а также виден дым. Перед этим аэропорты Москвы ввели ограничения на вылет и прилет самолетов.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

Все новости на тему:
Атаки беспилотников на Москву
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях