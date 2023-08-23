На Украине заявили, что Зеленского могли бы оштрафовать за фото из Дании

Украинский президент Владимир Зеленский нарушил закон об осуждении коммунистического режима и запрете пропаганды его символики, опубликовав на своем официальном сайте снимки из поездки в Данию в том числе, среди которых голебен Владимира Ленина, утверждает экс-премьер Украины Николая Азаров.

По словам политика, Зеленский нарушил закон и должно последовать наказание.

«И как теперь Зеленского накажут? На Украине даже за хранение портретов Ленина уже давали тюремные сроки!», — утверждается в публикации Азарова.

20 августа на сайте Зеленского появился фотоотчет о его визите в Данию. Известно, что на одном из кадров из королевского дворца. Одна фотография демонстрировала гобелен, посвященный событиям XX века. Именно там и был Ленин.

Закон об осуждении коммунистического режима и запрете пропаганды его символики был принят на Украине в 2015 году на волне кампании по так называемой декоммунизации.

Ранее Рада приняла закон о демонтаже памятников, связанных с РФ и СССР.

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.