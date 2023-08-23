Чернышенко рассказал о роли внешнеполитической конъюнктуры в отношении России и Китая

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил на открытии 14-го ЭКСПО «Китай — Северо-Восточная Азия», что отношения между Россией и Китаем не зависят от внешнеполитической конъюнктуры и перед бизнесом обеих стран открываются безграничные возможности. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что отношения России и Китая основаны на многолетней дружбе и партнерстве, и сегодня сотрудничество между двумя странами достигает нового качественного уровня. Видеообращение Чернышенко было адресовано участникам ЭКСПО.

Чернышенко также напомнил, что в прошлом году товарооборот между Россией и Китаем достиг исторического максимума почти в 185 миллиардов долларов.

Он подчеркнул, что поставленная задача лидерами России и Китая — Владимиром Путиным и Си Цзиньпином — по наращиванию взаимной торговли до 200 миллиардов долларов в течение 5 лет будет выполнена уже в этом году.

14-е ЭКСПО «Китай — Северо-Восточная Азия» проходит с 23 по 27 августа в городе Чанчунь, Цзилинь, китайской северо-восточной провинции.

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