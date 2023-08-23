Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Чернышенко рассказал о роли внешнеполитической конъюнктуры в отношении России и Китая

Чернышенко: отношения России и Китая не подвержены политической конъюнктуре

close
100%
Российское общество «Знание»

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил на открытии 14-го ЭКСПО «Китай — Северо-Восточная Азия», что отношения между Россией и Китаем не зависят от внешнеполитической конъюнктуры и перед бизнесом обеих стран открываются безграничные возможности. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что отношения России и Китая основаны на многолетней дружбе и партнерстве, и сегодня сотрудничество между двумя странами достигает нового качественного уровня. Видеообращение Чернышенко было адресовано участникам ЭКСПО.

Чернышенко также напомнил, что в прошлом году товарооборот между Россией и Китаем достиг исторического максимума почти в 185 миллиардов долларов.

Он подчеркнул, что поставленная задача лидерами России и Китая — Владимиром Путиным и Си Цзиньпином — по наращиванию взаимной торговли до 200 миллиардов долларов в течение 5 лет будет выполнена уже в этом году.

14-е ЭКСПО «Китай — Северо-Восточная Азия» проходит с 23 по 27 августа в городе Чанчунь, Цзилинь, китайской северо-восточной провинции.

Американские власти намерены создать в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) сеть подконтрольных себе альянсов, чтобы сдерживать Россию и Китай. Об этом заявил начальник главного управления (ГРУ) Генштаба ВС России Игорь Костюков

Ранее в разведке США испугались внедренного китайского ПО.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях