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Путин встретился с врио губернатора Запорожской области Балицким

Путин провел рабочую встречу с врио губернатора Запорожской области Балицким

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РИА Новости

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с врио губернатора Запорожской области Евгением Балицким. Об этом сообщается в Telegram-канале «Кремль. Новости».

Мероприятие состоялось в ночь на 23 августа в Кремле.

В начале встречи Балицкий поблагодарил Путина за инициативу по переселению граждан, принятую в начале мая. По словам врио губернатора Запорожской области, благодаря этому решению удалось сохранить десятки жизней, поскольку города прифронтовой линии обстреливаются со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В начале мая вице-премьер Запорожской области по экономике Андрей Козенко заявил, что власти региона планируют переселить около 70 тыс. человек, проживающих в обстреливаемых населенных пунктах.

До этого врио губернатора Запорожской области заявлял, что жителей 18 населенных пунктов региона, в том числе Энергодара, временно переселят вглубь области из-за усиления украинских обстрелов.

16 августа Балицкий сообщал, что военные двух батальонов Вооруженных сил Украины (ВСУ) не захотели принимать участие в наступательных действиях на Запорожском направлении.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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