Путин провел встречу с врио главы ЛНР Пасечником

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с врио главы Луганской народной республики (ЛНР) Леонидом Пасечником. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Мероприятие началось ночью по московскому времени.

В начале встречи Пасечник доложил Путину, что обстановка на территории ЛНР продолжает оставаться напряженной, но при этом она достаточно стабильная. Кроме того, врио главы ЛНР заявил о формировании органов власти в республике.

До этого врио главы ЛНР сообщал, что российские военные нанесли украинским войскам существенные потери на Артемовском направлении.

Сообщалось также, что на Украине намерены заочно судить Пасечника за организацию референдума по вхождению ЛНР в состав России.

17 августа Путин подписал указ о зачтении жителям Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей стажа, полученного до присоединения регионов к Российской Федерации, при поступлении на госслужбу.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».