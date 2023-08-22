Африканский союз приостановил членство Нигера из-за мятежа. Об этом пишет Al Arabiya.

Сообщается, что союз призвал все свои государства-члены и международное сообщество воздерживаться от любых действий, которые могли бы легитимизировать нигерийский режим, и заявил, что решительно отвергает вмешательство со стороны любого субъекта или страны за пределами Африки.

До этого сообщалось, что в Нигере проведут набор добровольцев на случай интервенции ЭКОВАС.

26 июля президента Нигера Мохаммеда Базума и его жену задержала собственная гвардия. В ночь на 27 июля Вооруженные силы страны прекратили работу всех госучреждений в стране, ввели комендантский час и закрыли границы. При этом мятежники гарантировали физическую неприкосновенность смещенной власти.

27 июля генсек ООН Антониу Гутерриш призвал прекратить мятеж и освободить президента Базума. Происходящее в стране также осудили в США и Евросоюзе. В России призвали стороны конфликта к диалогу.

28 июля бывший глава президентской гвардии генерал Абдурахман Тчиани объявил себя главой Нацкомитета по спасению родины от лица военных, совершивших переворот.

Ранее глава мятежников предрек массовые кровопролития в Нигере при иностранной интервенции.