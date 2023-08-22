Немецкие СМИ рассказали о связи Шольца с делом о мошенничестве

Издание Stern опубликовало электронные письма, которые ставят под сомнения показания канцлера ФРГ Олафа Шольца по так называемому делу Cum-Ex о присвоении денег государства.

В феврале 2022 года в отношении Олафа Шольца, занимавшего должность бургомистра Гамбурга, и сменившего его на этом посту Петера Ченчера был подан иск «по подозрению в пособничестве и подстрекательстве к уклонению от уплаты налогов». Иск подал гамбургский адвокат Герхард Штрате. По его мнению, оба политика причастны к делу Cum Ex, в котором гамбургский частный банк M.M.Warburg & CO мошеннически присваивал государственные средства.

Шольц заявлял следователям, что «не помнит» содержания беседы, состоявшейся между ним и акционерами гамбургского частного банка M.M.Warburg & CO Кристианом Олеариусом и совладельцем Банка Максом Варбургом, но подтвердит, что она была, ссылаясь на свой календарь.

Как пишет Stern, слова Шольца о наличии встречи с Олеариусом могут быть поставлены под сомнение.

Издание распространило фрагменты письма главы офиса Шольца времен его руководства Гамбургом Жанетт Швамбергер от апреля 2021 года.

«Я никогда не видела никакой запланированной встречи с Олеариусом в календаре за ноябрь 2017 года. Не было никакой запланированной встречи и в октябре 2017 года. Все это странно», — писала Швамбергер Вольфгангу Шмидту, который сейчас занимает пост главы администрацию канцлера ФРГ.

Шмидт ответил Швамбергер, что «встреча была запланирована на ноябрь 2017 года», и он якобы видел это.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.