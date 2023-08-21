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В Госдуме сочли утешительным призом поставки F-16 Украине

Депутат Слуцкий назвал поставки F-16 на Украину утешительным призом

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Petrov Sergey/Global Look Press

Лидер ЛДПР и глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что поставки на Украину F-16 представляют «утешительный приз» после фиаско Владимира Зеленского на саммите НАТО в Вильнюсе. Об этом он написал в Telegram-канале.

«F-16, которые, вроде, передадут Киеву то ли до конца этого года, то ли в следующем (точно не говорится, да и цифры называют разные), погоды для ВСУ, явно, не сделают. Что признают и натовские военные специалисты. Скорее, это некая демонстрация поддержки киевского режима, своего рода «утешительный приз» после фиаско Зеленского на саммите Альянса в Вильнюсе», — написал Слуцкий.

Парламентарий заявил, что «игры в самолетики» могут дорого обойтись украинцам, подчеркнув, что победа в любом случае будет за Россией.

До этого решение о передаче Украине американских истребителей F-16 назвали конвульсией. Об этом сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил РИА Новости.

«США не могут смириться, что Россия одерживает победу на Украине, <…> поэтому передача истребителей – это своеобразная конвульсия», — сказал Цеков.

Ранее в Нидерландах раскритиковали решение о поставке F-16 на Украину.

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