В Нидерландах раскритиковали решение о поставке F-16 на Украину

Крайне левые и правые партии Нидерландов подвергли критике премьер-министра Марка Рютте за его решение о поставке истребителей F-16 на Украину в обход парламента. Об этом пишет Euractiv.

Издание отмечает, что, по мнению ряда местных политиков, подобная мера требует парламентской дискуссии, которую Рютте проигнорировал.

«Поставка истребителей F-16 в Украину — это далеко идущее решение, которое необходимо обсудить с палатой представителей. Особенно когда правительство уходит в отставку», — написал депутат-социалист Джаспер ван Дейк в X (ранее Twitter).

Партия «Форум за демократию» также выразила обеспокоенность решением премьер-министра, отмечает Euroactiv. Там назвали заявление о передаче F-16 «безумием».

«Безумие. Голландские F-16 направляются на Украину для бомбардировки российских целей. Даже сейчас, когда Рютте уходит, он все больше втягивает Нидерланды в войну», — ссылается Euroactiv на заявление партии.

Во время визита в Нидерланды Зеленский вместе с Рютте посетил военную авиабазу Эйндховен, где президент Украины осмотрел F-16. На совместной пресс-конференции премьер-министр подтвердил, что самолеты будут переданы Киеву, «когда будут выполнены условия для такой передачи».

«Нидерланды пока не могут уточнить, сколько из 42 истребителей F-16 они поставят Украине», — заявил Рютте.

Ранее в США рассказали об укреплении потенциала ВВС Украины после передачи F-16.