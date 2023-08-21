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Эрдоган рассчитывает на результаты посредничества Турции по Украине

Эрдоган выразил надежду, что Россия и Украина примут посредничество Турции

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Umit Bektas/Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что Россия и Украина примут посреднические усилия Анкары для мирных переговоров между странами. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я надеюсь, что мы добьемся результатов, если два лидера одобрят наше посредничество», — сказал президент Турции.

Эрдоган отметил, что «Турция стремится и хочет» скорейшего прекращения конфликта. Он отмечал, что турецкая сторона об этом говорила во время визита президента Украины Владимира Зеленского и на саммите лидеров НАТО в Вильнюсе.

Также Эрдоган признался, что рассчитывает на встречу с российским лидером Владимиром Путиным «лицом к лицу» в начале осени.

21 августа в Анкаре сочли маловероятным проведение встречи Эрдогана и Путина. Источник допустил, что Эрдоган приедет в Россию, если будет повод и условия для подобного визита. В канцелярии турецкого лидера отметили, что конкретики о возможной встрече двух президентов пока нет.

Ранее Турция предупредила РФ о риске напряженности из-за досмотра сухогруза.

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