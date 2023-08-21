В США рассказали об укреплении потенциала ВВС Украины после передачи F-16

Поставка истребителей F-16 значительно обновит парк боевых самолетов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Подобная мера приведет к сдвигу в том, как Украина использует военно-воздушные силы, пишет Forbes.

«61 F-16 достаточно, чтобы заменить примерно половину фронтового парка украинских ВВС, насчитывающего около 125 МиГ-29 времен холодной войны, Су-25 и Су-24 времен холодной войны», — говорится в публикации.

По мнению издания, как только Украина получит истребители, у Киева будет два варианта. Он сможет заменить устаревающие самолеты советского времени или вдвое увеличить ВВС, отмечает Forbes.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский побывал с визитами в Нидерландах и Дании. По его словам, переговоры в Амстердаме были «прорывными» и он договорился о передаче Киеву 42 истребителей F-16. Премьер Нидерландов Рютте при этом заметил, что у страны всего 42 таких самолета и пока нельзя точно сказать, сколько из них поставят ВСУ.

Ранее на Украине назвали постановочной радость Зеленского по поводу поставок F-16.