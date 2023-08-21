Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В пресс-службе президента Турции прокомментировали возможную встречу Путина и Эрдогана

ТАСС: конкретики относительно встречи Путина и Эрдогана в Турции нет

close
100%
Alexander Zemlianichenko/AP

Конкретной информации о возможной встрече в августе президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина нет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию турецкого лидера.

«По этому вопросу у нас сейчас нет информации и конкретики», — заявили там.

Также в канцелярии отметили, что ничего не могут сообщить относительно встречи.

19 августа турецкая газета Sabah написала, что Эрдоган и Путин могут встретиться в России. Дату возможных переговоров издание не раскрыло.

Главный советник президента Турции Акиф Чагатай Кылыч заявил, что похолодания в отношениях Анкары и Москвы не отмечается, стороны продолжают переговоры по зерновой сделке. Кылыч уточнил, что также ведется активная работа между разведывательными ведомствами двух стран. Он напомнил, что как лидер страны — члена НАТО Эрдоган — единственный президент, который может вести переговоры с обеими сторонами конфликта на Украине.

Ранее стало известно, что в Турции надеются на возобновление зерновой сделки Россией.

Все новости на тему:
События в Турции
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях