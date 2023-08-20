Джо Байден станет свидетелем в возможном процессе против сына

Адвокат Хантера Байдена Кристофер Кларк пообещал, что отец его подзащитного президент США Джо Байден станет свидетелем защиты в любом возможном процессе против сына. Об этом сообщает Politico.

По словам Кларка, информация в СМИ по расследованию против Хантера Байдена, которая распространилась в 2022 году, является «незаконной утечкой». Адвокат считает, что если Минюст США предъявит обвинение сыну президента, то его адвокаты вызовут главу Белого дома в качестве свидетеля.

«Президент Байден теперь, несомненно, будет свидетелем защиты в любом уголовном процессе», — считает Кларк.

До этого глава комитета палаты представителей США, представитель Республиканской партии Джеймс Комер заявил, что нашел доказательства расследования в отношении сына президента страны Хантера Байдена.

Ранее член комитета по надзору и подотчетности палаты представителей США Джейми Раскин заявил, что сын президента Соединенных Штатов Джо Байдена — Хантер Байден — совершил «много по-настоящему незаконных вещей».

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в нарушении конституции страны.