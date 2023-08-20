Посол Украины заявил о возможной приостановке упрощенного визового режима с Израилем

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил о возможной приостановке упрощенного визового режима с Израилем из-за большого количества отказов украинцам во въезде в еврейское государство. Об этом он сообщил The Times of Israel.

По его словам, такие меры рассматриваются украинским правительством.

Он отметил, что Украина приняла десятки тысяч израильтян в Умани с высоким риском для безопасности и огромными логистическими усилиями, в то время как израильское правительство «злоупотребляет» украинскими гражданами.

Ранее сообщалось, что Израиль продлевает до конца года оказание социальной и медицинской помощи украинским беженцам. Об этом сообщается на сайте канцелярии главы израильского кабмина.

В канцелярии уточнили, что речь идет о 14 213 гражданах Украины, в числе которых 3 600 человек старше 65 лет и 1 500 детей. По информации ведомства, размер выплат составит 100 млн шекелей ($26,3 млн по текущему курсу).

Ранее в ЮАР сравнили арест Путина с объявлением войны.