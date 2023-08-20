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Мятежники в Нигере сказали, сколько будет длиться переходный период

Лидер мятежников в Нигере заявил, что переходный период будет длиться три года

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Stringer/Reuters

Лидер военных Абдурахман Чиани, сместивших президента Нигера Мохамеда Базума, заявил, что мятежники не будут узурпировать власть, и переходный период займет не более трех лет. Об этом пишет французское издание Le Figaro.

Чиани заявил, что в стране начинается 30-дневный «национальный диалог», в ходе которого будут сформулированы предложения, которые должны заложить основы «новой конституционной жизни».

Он добавил, что любое военное вмешательство во внутренние дела Нигера будет иметь последствия.

«Если против нас будет предпринято нападение, это не будет легкой прогулкой, в которую некоторые люди верят», — пояснил Чиани.

До этого члены прибывшей в Ниамей делегации Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) провели встречу с отстраненным президентом страны Мохамедом Базумом.

Ранее президента Нигера Мохаммеда Базума и его жену задержала собственная охрана.

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