Прибывшая в Нигер делегация ЭКОВАС встретилась с отстраненным президентом

Члены прибывшей в Ниамей делегации Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) встретились с отстраненным президентом страны Мохамедом Базумом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на радиостанцию RFI.

По данным станции, на встрече присутствовал возглавляющий делегацию бывший президент Нигерии генерал Абдусалами Абубакар.

Ранее делегация потребовала от мятежников освободить отстраненного президента страны.

До этого ЭКОВАС поручило комитету начальников штабов срочно задействовать резервные силы из-за мятежа в Нигере. Также президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара заявил, что члены сообщества договорились начать военную операцию в Нигере «как можно скорее».

26 июля нигерского президента Мохамеда Базума и его жену задержала собственная гвардия. В ночь на 27 июля Вооруженные силы государства прекратили работу всех госучреждений в стране, ввели комендантский час и закрыли границы.

Ранее в Нигере рассказали, где мятежники держат президента.