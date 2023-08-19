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Представители ООН встретились с мятежниками в Нигере

RFI: миссия ООН провела встречу с мятежниками в Нигере

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Afolabi Sotunde/Reuters

Миссия ООН во главе со спецпредставителем генсека по Западной Африке и Сахелю встретилась с военными, пришедшими к власти в Нигере. Об этом сообщила радиостанция RFI.

По данным станции, делегацию принял назначенный мятежниками премьер-министр. Встреча состоялась в его офисе в сопровождении министра обороны и министра внутренних дел.

Как передает RFI, входе длительных переговоров мятежники осудили введенные против Нигера экономические санкции, назвав их «нелегальными и бесчеловечными». Они также рассказали представителям ООН, что со смещенным президентом Мохамедом Базумом все хорошо, он получает необходимое питание. По данным радиостанции, мятежники также обвинили международные СМИ в распространении дезинформации на эту тему.

Уточняется, что переговоры представителей ООН с мятежниками Нигера продолжатся в субботу.

18 августа официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что спецпредставитель организации по Западной Африке и Сахелю Леонардо Сантош Симао отправился в Нигер для обсуждения с захватившими власть военными перспектив урегулирования кризиса в стране.

26 июля президента Нигера Мохаммеда Базума и его жену задержала собственная гвардия. В ночь на 27 июля Вооруженные силы страны прекратили работу всех госучреждений в стране, ввели комендантский час и закрыли границы. При этом мятежники в Нигере гарантировали физическую неприкосновенность смещенной власти.

Ранее глава мятежников предрек массовые кровопролития в Нигере при иностранной интервенции.

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