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В Молдавии прокомментировали запрет на въезд в РФ ряду официальных лиц

МИД Молдавии назвал прискорбным решение РФ закрыть въезд ряду чиновников

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РИА «Новости»/Depositphotos

В Министерстве иностранных дел и европейской интеграции Молдавии (МИДЕИ) назвали прискорбным решение о запрете на въезд в Россию ряду официальных лиц. Соответствующее заявление советника по коммуникациям министра иностранных дел Игоря Захарова приводит издание NewsMaker.

«Российские власти не впервые прибегают к подобным мерам. Республика Молдова продолжает активно противодействовать дестабилизирующим действиям», — сообщил Захаров.

Он отметил, что все решения Молдавии в дипломатической плоскости соответствуют положениям Венской конвенции о дипломатических отношениях.

Молдавский посол Лилиан Дарий был вызван в Министерство иностранных дел России из-за решения Молдавии сократить российских дипломатов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По оценке российского внешнеполитического ведомства, такое решение грозит привести к разрушению и без того кризисных взаимоотношений двух государств.

«В качестве асимметричной ответной меры закрыт въезд в РФ ряду официальных лиц Республики Молдова», — говорится в публикации.

Ранее Санду назвала Россию источником нестабильности для страны.

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