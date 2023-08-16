В Молдавии назвали Россию источником нестабильности для страны

Президент Молдавии Майя Санду назвала Россию источником нестабильности для своей страны. В то же время она подчеркнула, что Румыния является «важным защитником». Такие заявления она сделала на встрече с послами Молдавии, которую организовало МИДЕИ (Министерство иностранных дел и европейской интеграции). Ее слова приводит издание NewsMaker.

«Россия же и впредь будет для нас источником нестабильности. Вы видели, как в этом году российские силы пытались дестабилизировать ситуацию в Молдове, вплоть до попытки свержения конституционной власти. С другой стороны, нам повезло, что Румыния поддерживает Молдову. Она важный защитник, который поддерживает нашу внешнюю политику», — подчеркнула Санду.

Президент также заявила, что Молдавия стремится как можно скорее начать переговоры о вступлении в ЕС, и напомнила о необходимости оживления экономики.

В июле власти Молдавии приняли решение сократить численность персонала российского посольства. 14 августа стало известно, что 45 работников российского посольства вместе с членами семей вылетели из аэропорта Кишинева на борту Ту-214 специального летного отряда «Россия».

В МИД России предупредили Молдавию о последствиях высылки российских дипломатов из республики. Как заявляли в министерстве, «этот недружественный шаг» молдавских властей, «несомненно, будет иметь последствия» для отношений между Москвой и Кишиневом.

Ранее в Молдавии заявили о намерении укреплять обороноспособность страны.