Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Молдавии назвали Россию источником нестабильности для страны

Президент Молдавии Санду назвала Россию источником нестабильности

close
100%
Yoan Valat/Reuters

Президент Молдавии Майя Санду назвала Россию источником нестабильности для своей страны. В то же время она подчеркнула, что Румыния является «важным защитником». Такие заявления она сделала на встрече с послами Молдавии, которую организовало МИДЕИ (Министерство иностранных дел и европейской интеграции). Ее слова приводит издание NewsMaker.

«Россия же и впредь будет для нас источником нестабильности. Вы видели, как в этом году российские силы пытались дестабилизировать ситуацию в Молдове, вплоть до попытки свержения конституционной власти. С другой стороны, нам повезло, что Румыния поддерживает Молдову. Она важный защитник, который поддерживает нашу внешнюю политику», — подчеркнула Санду.

Президент также заявила, что Молдавия стремится как можно скорее начать переговоры о вступлении в ЕС, и напомнила о необходимости оживления экономики.

В июле власти Молдавии приняли решение сократить численность персонала российского посольства. 14 августа стало известно, что 45 работников российского посольства вместе с членами семей вылетели из аэропорта Кишинева на борту Ту-214 специального летного отряда «Россия».

В МИД России предупредили Молдавию о последствиях высылки российских дипломатов из республики. Как заявляли в министерстве, «этот недружественный шаг» молдавских властей, «несомненно, будет иметь последствия» для отношений между Москвой и Кишиневом.

Ранее в Молдавии заявили о намерении укреплять обороноспособность страны.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях