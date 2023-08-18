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Экс-канцлеру Австрии предстоит предстать перед судом

Kronen Zeitung: экс-канцлера Австрии Курца подозревают в обмане следствия

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Leonhard Foeger/Reuters

Бывший канцлер Австрии Себастьян Курц предстанет перед судом для дачи показаний по делу об обмане следствия. Об этом сообщает Kronen Zeitung.

Суд в отношении Курца начнется 18 октября. Политику грозит до трех лет лишения свободы.

Уголовное дело в отношении Курца насчитывает 108 страниц. Иск подала в суд прокуратура по вопросам экономики и коррупции (WKStA). Политика обвиняют в преуменьшении своей связи в преобразовании государственного холдинга ÖBIB в ÖBAG, в частности, в выборе членов Наблюдательного совета и в назначении своего доверенного лица Томаса Шмида руководителем ÖBAG.

До этого Курц в своих мемуарах назвал Путина сдержанным человеком.

Себастьян Курц занимал пост канцлера Австрии с 2017 по 2021 год. В начале октября 2021 года прокуратура начала расследование по обвинению политика в коррупции. В декабре 2021 года он подал в отставку с поста канцлера и объявил об уходе из политики.

Ранее экс-канцлер Австрии Курц заявил, что ЕС должен настаивать на мирных переговорах по Украине.

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