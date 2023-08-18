Путин заявил о сложном пути развития России

Существование российской государственности зависит от укрепления судебной и правовой системы страны. Такое заявление в ходе встречи с председателем Верховного суда РФ Вячеславом Лебедевым сделал президент Владимир Путин, сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства отметил, что Россия проходит крайне сложный путь своего развития. Тем не менее ее судебная система продолжает изменяться в соответствии с потребностями граждан и экономики, подчеркнул Путин.

«Укрепление судебной системы, правовая система страны, безусловно, являются базой не только для развития, но и для существования российской государственности», — сказал президент.

В этой связи он выразил Лебедеву благодарность за создание импульсов для развития правовой системы в РФ. Также российский лидер заслушал доклад главы Верховного суда о работе по налаживанию судоходства в новых регионах, назвав реализуемые инициативы «важной составляющей» общих усилий по восстановлению данных субъектов страны.

В начале встречи Путин вручил Лебедеву орден Святого апостола Андрея Первозванного. Указ о награждении был опубликован еще 14 августа, в день 80-летнего юбилея председателя Верховного суда.

Ранее Путин утвердил состав российской делегации на Генассамблее ООН в сентябре.