Лукашенко рассказал о нравственных проблемах общества

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в обществе стало модным выбрасывать пищу, назвав это нравственной проблемой. Его слова приводит БелТА.

«Ненормально, когда можно возле каждой школы держать еще свиноферму для того, чтобы поросят кормить отходами продуктов питания. Это, если хотите, и нравственная проблема — выбрасывать пищу стало модным в нашем обществе», — сказал Лукашенко на совещании по проблемам готовности системы образования к новому учебному году.

Президент Белоруссии подчеркнул, что вопрос питания и организации безопасных условий нахождения детей в детских садах и школах чрезвычайно важен, потребовав уделить ему пристальное внимание.

12 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил фермерское хозяйство в Оршанском районе республики. В ходе визита он пообщался с работниками, отметив важность поддержания серьезной дисциплины в сельском хозяйстве.

Ранее Лукашенко призвал Киев делать шаги к миру.