Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Лукашенко рассказал о нравственных проблемах общества

Лукашенко: выбрасывать пищу стало модным в нашем обществе

close
100%
Павел Бедняков/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в обществе стало модным выбрасывать пищу, назвав это нравственной проблемой. Его слова приводит БелТА.

«Ненормально, когда можно возле каждой школы держать еще свиноферму для того, чтобы поросят кормить отходами продуктов питания. Это, если хотите, и нравственная проблема — выбрасывать пищу стало модным в нашем обществе», — сказал Лукашенко на совещании по проблемам готовности системы образования к новому учебному году.

Президент Белоруссии подчеркнул, что вопрос питания и организации безопасных условий нахождения детей в детских садах и школах чрезвычайно важен, потребовав уделить ему пристальное внимание.

12 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил фермерское хозяйство в Оршанском районе республики. В ходе визита он пообщался с работниками, отметив важность поддержания серьезной дисциплины в сельском хозяйстве.

Ранее Лукашенко призвал Киев делать шаги к миру.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях