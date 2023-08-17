Лукашенко призвал Киев делать шаги к миру

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что для восстановления Украине необходимо делать шаги к миру. Об этом он рассказал в интервью украинской журналистке Диане Панченко, запись которого опубликована на ее YouTube-канале.

«Надо идти к миру. Да, можно бороться за эти территории… Но метод надо другой избрать: воюя за эти территории, вы потеряете эти», — сказал президент.

Также Лукашенко заявил, что на Украине необходимо наводить порядок в стране на основе «нормальных принципов справедливости», восстанавливать экономику, а также менять ситуацию с олигархами и создавать армию, которая будет защищать народ.

В рамках интервью Лукашенко заявил, что на президентских выборах в Российской Федерации в 2024 году будет избран Владимир Путин.

Белорусский лидер Александр Лукашенко дал сегодня продолжительное интервью, большая часть которого была посвящена военной операции России на Украине, участии Минска как посредника между Москвой и Киевом и отношениям с российским коллегой Владимиром Путиным. По словам Лукашенко, последний просил его «прикрыть», если вдруг ситуация начнет разворачиваться в негативном для РФ ключе. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле оценили откровенные заявления Лукашенко.