Великобритания поставит Украине системы ПВО и БПЛА на £90 млн

Три контракта на поставку средств ПВО и БПЛА на Украину общей суммой более £90 млн подписало Минобороны Великобритании от имени Международного фонда для Украины (IFU). Об этом сообщает сайт правительства Соединенного Королевства.

«К ним относятся контракт на сумму £56 млн на поставку беспилотных систем норвежской оборонной компании Kongsberg и еще два контракта на расширение возможностей противовоздушной обороны», — отмечается в заявлении.

В тексте также уточняется, что £2,3 млрд уже выделены на дальнейшую военную поддержку Киева до 2023 года, а дополнительные боеприпасы и оборудование будут доставлены в ближайшие месяцы.

20 июля глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщал, что Евросоюз собирается создать специальный механизм военных поставок Украине на сумму €5 млрд в год до 2027 года.

Ранее американский сенатор заявил, что начать мирные переговоры мешают поставки оружия Украине.