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Американский сенатор заявил, что начать мирные переговоры мешают поставки оружия Украине

Сенатор США Пол: начать мирные переговоры мешают поставки оружия Украине

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Al Drago/Pool via Reuters

Американский сенатор Рэнд Пол (республиканец из штата Кентукки) заявил в интервью газете The New York Sun, что «неограниченные» поставки оружия Украине и «нереалистичные» требования к России не дают начать переговоры по урегулированию конфликта.

«В конечном счете только Россия и Украина могут решить, когда начинать мирные переговоры, но неограниченные вооружения для Украины, вероятно, мешают им вступить в диалог», — приводит издание его слова.

Также он назвал нереалистичными условия Украины, включая возвращение Крыма.

Бывший президент Франции Николя Саркози заявил, что возврат Крыма в состав Украины иллюзорен, большинство его жителей считают себя русскими.

В июле представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил, что попытка коллективного Запада захватить Крым обернется катастрофой для всей Европы и тем более для Украины.

Ранее член Ассамблеи славянских народов в Крыму Роман Чегринец заявил, что Украина вместо Крыма получит дырку от бублика.

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