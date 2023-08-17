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Байдена заподозрили в использовании псевдонимов во время работы вице-президентом

Байдена обвинили в использовании псевдонимов во время его вице-президентства

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Jonathan Ernst/Reuters

Председатель комитета американской Палаты по надзору Джеймс Комер, расследующий деловые отношения семьи президента США Джо Байдена, запросил у Национального архива черновую переписку, в которой действующий глава государства использует ряд псевдонимов. Об этом пишет журнал National Review.

«Комер запросил в Нацархиве документы, связывающие бывшего вице-президента Байдена с деловыми операциями его сына Хантера на Украине», — говорится в материале.

Среди предполагаемых вымышленных подписей Байдена-старшего: Robert Peters, Robin Ware или JRB Ware, пишет Комер.

Согласно информации издания, Комер специально запрашивает все неотредактированные документы и письма, «в которых Джо Байден мог пользоваться псевдонимом». Также копируются сообщения Хантера Байдена, Эрика Шверина и Девона Арчера. Помимо того, расследованию подлежат все черновики выступления вице-президента Байдена перед Верховной Рады Украины в декабре 2015 года.

В апреле прошлого года газета The New York Post писала, что Байден подписывался в переписке с сыном псевдонимом «Питер Хендерсон» — вымышленный двойной агент из нескольких романов американского писателя Тома Клэнси.

Ранее Байдена обвинили в расизме.

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